«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы

Испанский клуб «Севилья» обыграл миланский «Интер» в финальном матче Лиги Европы и стал победителем турнира.

Встреча, проходившая в Кельне, завершилась победой испанцев со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Люк де Йонг, еще один мяч на счету Диего Карлоса. У итальянцев голы забили Ромелу Лукаку и Диего Годин.

«Севилья» в рекордный шестой стала победителем Лиги Европы, который ранее назывался Кубок УЕФА. Испанский клуб выигрывал турнир в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.