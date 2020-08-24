Серверы Дождя дважды за день подверглись DDoS-атаке
На серверы телеканала Дождь дважды за день совершили DDoS-атаку. Обе атаки произошли во время выпусков новостей — дневного и вечернего.
Первая атака началась в 15:53 и длилась более десяти минут. Вторую атаку зафиксировали в 20:16, завершилась ли она, пока непонятно.
По словам технического специалиста Дождя, система защиты телеканала справляется с атаками, однако днем из-за этого наблюдались сбои с доступом на сайт. Также на телеканале возникли перебои со связью по Skype.
В январе на серверы Дождя в течение около двух недель совершали DDoS-атаки. Это привело к перебоям в работе почтовых аккаунтов сотрудников и интернета в редакции.
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