Серверы Дождя дважды за день подверглись DDoS-атаке

На серверы телеканала Дождь дважды за день совершили DDoS-атаку. Обе атаки произошли во время выпусков новостей — дневного и вечернего.

Первая атака началась в 15:53 и длилась более десяти минут. Вторую атаку зафиксировали в 20:16, завершилась ли она, пока непонятно.

Фото: график первой DDoS-атаки

По словам технического специалиста Дождя, система защиты телеканала справляется с атаками, однако днем из-за этого наблюдались сбои с доступом на сайт. Также на телеканале возникли перебои со связью по Skype.

В январе на серверы Дождя в течение около двух недель совершали DDoS-атаки. Это привело к перебоям в работе почтовых аккаунтов сотрудников и интернета в редакции.