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Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму

Новости
08:28, 8 января
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Приговоренный к пожизненному заключению серийный убийца Чарльз Мэнсон был возвращен из больницы в калифорнийскую тюрьму, передает Associated Press.

Представитель калифорнийского департамента исправительных учреждений Джеффри Кэллисон заявил агентству, что 82-летний заключенный находится в тюрьме, и отметил, что департамент никогда не заявлял о его нахождении в другом месте.

О госпитализации Мэнсона и его серьезной болезни ранее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала газета The Los Angeles Times. Кэллисон отказался комментировать эту информацию. «Закон о медицинской тайне не позволяет обсуждать медицинские проблемы заключенных», — пояснил он.

Представитель департамента отметил, что в тюрьмах Калифорнии есть медицинские пункты, но в случае необходимости хирургического вмешательства, неотложной помощи и в других экстренных ситуациях заключенных могут перевести в больницу. 

Чарльз Мэнсон был осужден в 1969 году за серию убийств. Вместе с ним в убийствах были признаны виновными его последователи из секты «Семья». Их жертвами стали девять человек, в том числе беременная актриса Шерон Тейт, жена режиссера Романа Полански.

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