Сергей Миронов попросил прокуратуру проверить слова депутата Делимханова о семье Янгулбаевых

Глава фракции Госдумы «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал прокуратуру проверить высказывания депутата от Чечни Адама Делимханова, пригрозившего «отрезать головы» членам семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. Об этом Миронов сообщил РИА Новости.

«Призываю прокуратуру дать правовую оценку высказываниям депутата Адама Делимханова, а Федеральную службу безопасности принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована», — заявил Миронов.

Он также призвал фракцию «Единой России» дать оценку словам Делимханова.

По мнению Миронова, главе Чечни Рамзану Кадырову и его соратникам необходимо быть «более сдержанными» в публичных заявлениях.

Также Миронов заявил, что полемика с оппонентами «не должна перерастать в угрозу жизни и здоровья нашим гражданам». «Особенно в сегодняшних условиях, когда они звучат как опасная антироссийская провокация. Это вызов не только Янгулбаевым. Это вызов России», — добавил он.

Ранее проверить слова Делимханова призвал зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев. «Такие угрозы — нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», — сказал депутат.

1 февраля Делимханов в прямом эфире в инстаграме заявил, что семью бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева будут преследовать, пока им не отрежут головы и не убьют. При этом телеграм-канал «1ADAT» перевел его слова как «отрезать головы», «Би-би-си» и «Медиазона»* — «отрывать головы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценку высказывания Делимханова должны дать фракция «Единой России» и думская комиссия по этике, и это «не функция» Кремля.

Фото на превью: Елена Афонина / ТАСС

*Минюст внес «Медиазону» в реестр СМИ-«иноагентов»

Минюст внес «Медиазона» в реестр СМИ-«иноагентов»