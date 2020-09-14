Сергей Лавров отменил запланированный визит в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил визит в Берлин, сообщается на сайте МИД. Он был запланирован в рамках церемонии закрытия «перекрестного года» России и Германии.

Фото: пресс-служба Кремля

В сообщении говорится, что из-за изменений в графике министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на двусторонние переговоры отвели всего полтора часа, а сам министр не смог бы присутствовать на церемонии.

«Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным», — посчитали в МИДе и отменили визит российского министра.

2 сентября немецкое правительство объявило о получении «несомненных доказательств» того, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок», и призвало Россию провести расследование. О том, что Россия может быть причастна к отравлению, заявлял и глава МИД Германии Хайко Маас.

Российская сторона ответила, что эти заявления не подкреплены фактами, а Германия не отвечает на предложения сотрудничества. 9 сентября российский МИД объявил «решительный протест» послу Германии в связи с выдвигаемыми обвинениями.