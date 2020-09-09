Сербия отказалась от учений с Россией и Беларусью после просьбы ЕС

Сербия приостановила все военные учения в течение ближайших шести месяцев для сохранения «военного нейтралитета». Об этом говорится на сайте министерства обороны Сербии.

Ограничения в частности коснутся совместных учений Сербии с Россией и Беларусью, которые должны были начаться 10 сентября.

По словам министр обороны Сербии Александра Вулина, это решения связано с «давлением» со стороны Евросоюза, который попросил отказаться от военных учений с Беларусью. «В предстоящий период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных активностях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, КНР, ЕС, Востоком или Западом», — сказал Вулин.

Он добавил, что страна также рассматривает приостановку своего участия в миротворческих операциях в случае необходимости. При этом Сербия продолжит укреплять армию и военные силы.

Белорусско-российско-сербские учения «Славянском братство 2020» были запланированы на 10-15 сентября на полигоне в Брестской области. Страны должны были отработать совместные действия при выполнении антитеррористических операций. Предполагалось, что в тактических учениях примут участие до 1,5 тысяч военнослужащих трех стран.

Учения «Славянском братство» проходят с 2015 года поочередно на территории одной из стран участниц.