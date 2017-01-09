Сенатор Тед Круз и губернатор Техаса встретились с президентом Тайваня

Сенатор Тед Круз и губернатор Техаса Грег Эбботт встретились с президентом Тайваня Цай Инвэнь во время ее остановки в Хьюстоне по пути в Центральную Америку, сообщает Reuters.

Круз, который в американском сенате представляет Техас, заявил, что некоторые представители Конгресса получили письма от китайского консульства с просьбой не встречаться с Цай Инвэнь.

«Китайская народная республика должна понимать, что в Америке мы сами принимаем решения о встрече с теми, кто приезжает. Речь не идет о КНР. Речь идет об отношениях США с Тайванем, союзником, которого мы по закону обязаны защищать», — заявил Круз.

Ранее Пекин также призывал США не пускать Цай Инвэнь в страну.

Круз отметил, что обсудил с лидером Тайваня улучшение двусторонних отношений и усиление экономического сотрудничества, включая расширение доступа американского бизнеса на рынок Тайваня.

Ранее Китай выразил протест из-за телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с Цай Инвэнь. Это был первый с 1979 года контакт лидеров США и Тайваня. В декабре Обама подписал законопроект, предусматривающий военное сотрудничество с Тайванем — программу военного обмена. Это также вызвало недовольство Китая, который считает Тайвань своей административной единицей.