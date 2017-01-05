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Американский сенатор пообещал ужесточить санкции против России

Новости
10:08, 5 января
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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США введут новые санкции против России по обвинению в хакерских атаках, и обвинил избранного президента Дональда Трампа в поддержке России. Об этом Грэм заявил в эфире CNN.

WikiCommons

«Санкции будут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, после пятницы вы поймете, что Россия повлияла на наши выборы. Они опубликовали информацию, порочащую Демократическую партию. Это повлияло на Хиллари Клинтон. Это может сделать с республиканцами на следующих выборах Иран или Китай, если не дать отпор», — заявил Грэм. В пятницу, 6 января, ожидается, что спецслужбы передадут Трампу доклад о хакерских взломах в США. 

Он добавил, что сенат не будет поддерживать администрацию Трампа, если она не согласится с тем, что Россия вмешалась в выборы президента США с помощью хакерских атак. «Если номинант на важнейшую должность не понимает, на что нацелена Россия, я не поверю, что у него есть осмысление, чтобы выполнять эту работу», — сказал Грэм.

CNN отмечает, что сенаторы и члены палаты представителей выразили беспокойство из-з отношений номинанта на должности госсекретаря Рекса Тиллерсона с российскими властями. Президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона Орденом дружбы — одной из самых высоких наград для иностранцев в России. Грэм заявил, что «находится в недоумении» из-за того, что Трамп видит иностранные угрозы, «какие они есть», однако по отношению к России у Трампа, по словам Грэма, — «слепое пятно». 

29 декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров в президентские выборы в США. В частности, под санкции попали российские ФСБ и ГРУ. Из США также быди выдворены 35 российских дипломатов. Дональд Трамп заявил, что обвинения России в причастности к кибератакам несправедливые из-за недостатка доказательств. 

В Конгрессе США также заявили, что если Трамп попытается отменить последние введенные против России санкции, он получит «решительный ответ». По словам конгрессмена Адама Шиффа, Линдси Грэм и другие сенаторы представят «более жесткий пакет санкций». 

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