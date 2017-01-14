Сенат США проведет расследование по обвинению России в хакерских атаках

Расследование также коснется всех связей России с политическими кампаниями во время предвыборной гонки в США. Вашингтон обвиняет российских хакеров в атаках на Демократическую партию США с целью повлиять на исход выборов.

В рамках расследования комитет планирует провести допросы с представителями администрации президента США Барака Обамы и будущего президента Дональда Трампа. Также комитет может вызвать представителей администраций в суд, чтобы принудить к даче показаний.

29 декабря США ввели против России санкции из-за обвинений во вмешательстве в выборы с помощью хакерских атак. Под санкции попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также выдворили из страны 35 российских дипломатов и закрыли две загородные резиденции российского посольства.

30 декабря 2016 года министерство внутренней безопасности США опубликовало доклад об хакерских атаках во время избирательной кампании. В нем говорится о кибератаках летом 2015 и весной 2016 года двумя группами российских спецслужб, которые ранее неоднократно взламывали компьютеры государственных учреждений, исследовательских центров и частных компаний по всему миру. В докладе утверждается, что эти атаки совершили две российские группировки — APT28 и APT29.