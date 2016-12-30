Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»

Контракт заключили на полтора года.

Клубная карьера Семака началась в 1992 году. До 2013 года он выступал в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита». За это время он стал пятикратным чемпионом России.

В 2013 году Семак вошел в состав тренерского штаба «Зенита». После увольнения Лучано Спаллетти он стал исполняющим обязанности главного тренера команды. В 2014 году вошел в тренерский штаб сборной России, который возглавлял Фабио Каппело. В сентябре — октябре 2015 года он руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России.

В качестве тренера Семак также принимал участие в Евро-2016.

Прошлым главным тренером «Уфы» был Виктор Гончаренко. Он возглавлял клуб с июня до декабря 2016 года. После этого Гончаренко стал главным тренером ЦСКА.

«Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.