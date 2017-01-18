В «Роснефти» заявили о праве Сечина на «мигалку»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин имеет право ездить на машине с «мигалкой», потому что является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. Об этом Русской службе Би-би-си сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Между прочим Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль», — сказал пресс-секретарь

Леонтьев при этом отказался отвечать на вопрос, действительно ли Сечин использует машину со спецсигналом.

Как ранее выяснил Дождь, Сечин единственный среди руководителей государственных компаний и корпораций пользуется «мигалкой». Право на машину со спецсигналом при этом имеют только лица, перечисленные в указе президента России Владимира Путина «Об упорядочении использования спецсигналов» от мая 2012 года. Согласно тексту документа, например, правительству положены 32 «мигалки», администрации президента — 22, ФСБ — 207. «Роснефти» и других государственных компаний в указе нет.

Два федеральных чиновника пояснили Дождю, что Сечин может передвигаться на автомобиле, предоставленным Федеральной службой охраны (ФСО), которая имеет прав на «мигалку».Такое решение может принять президент, если сочтет, что кому-то требуется охрана, но публичный указ по этому поводу могут не выпускать. В пресс-службе ФСО Дождю сообщили, что не имеют к этому отношения, и адресовали по всем вопросам в «Роснефть».

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил на вопрос Дождя, почему Сечин получил «мигалку», пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

В конце прошлого года журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в инстаграме фото с Mercedes на фоне кремлевской стены. По ее словам, за руль этой машины сел сам Сечин. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, Е939КХ77.Федеральный чиновник отметил, что на автомобилях ФСО устанавливаются номера именно с серией ЕКХ. Еще один корреспондент Life Александр Юнашев сообщил Дождю, что тоже несколько раз видел как Сечин садится в автомобиль с этим госномером.

У спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после «дела ЮКОСа», утверждает высокопоставленный федеральный чиновник. По словам собеседника Дождя, ему требуется охрана и сопровождение, чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров нефтяной компании.

В пресс-службах других российских государственных компаний и корпораций Дождю сообщили, что их главы не пользуются мигалками. Пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера сообщил, что тот перестал пользоваться спецсигналом после указа президента 2012 года.