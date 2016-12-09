Сечин продолжил ездить с «мигалкой» вопреки указу Путина

О том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин пользуется спецсигналом (так называемая «мигалка») при езде на автомобиле, Дождю рассказали два собеседника в окружении главы госкомпании и подтвердил федеральный чиновник. В конце прошлого года фотография его автомобиля со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем инстаграме кадр с Mercedes на фоне кремлевской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.

Вчера вечером Игорь Иванович Сечин уезжал из Кремля сам за рулем. На своей мигалке. Его практически не видно, ну ночь на дворе... еще есть видео другого высокопоставленного чиновника за рулем, но без разрешения не выложу... Фото опубликовано Анастасия Кашеварова (@akashevarova) Дек 9 2016 в 1:10 PST

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил на вопрос Дождя, почему Сечин получил «мигалку», пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, предоставлял ли Владимир Путин спецсигнал главе госкомпании.

До 2012 года Сечин передвигался на автомобиле со спецсигналом как вице-премьер. Дождю не удалось обнаружить какой-либо указ президента, который бы предоставил руководителю «Роснефти» право пользоваться «мигалкой». Все ведомства, сотрудники которых могут пользоваться «мигалкой», перечислены в указе президента «Об упорядочении использования спецсигналов», который он подписал в мае 2012 года. Согласно тексту документа, например, правительству положены 32 «мигалки», администрации президента — 22, ФСБ — 207. «Роснефти» и других государственных компаний в указе нет.

Сечин может передвигаться на автомобиле, который ему предоставила не его компания, а стороннее ведомство, имеющее право на «мигалку», — Федеральная служба охраны, сказали Дождю два федеральных чиновника. Такие решения не оформляются публичными указами, уточнил один из собеседников. «Мы не имеем к этому отношения», — сказали Дождю в пресс-службе ФСО и адресовали по всем вопросам в «Роснефть».

Традиционно на автомобилях ФСО устанавливаются номера с серией ЕКХ, отмечает федеральный чиновник. У предполагаемого автомобиля главы «Роснефти» именно такая серия. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, Е939КХ77.

Кремлевский корреспондент Life Александр Юнашев рассказал Дождю, что также неоднократно видел, как Сечин садится в автомобиль именно с этим номером. Причем, по его словам, за главой Роснефти ездит и машина сопровождения. «Один раз он сел за руль сам, а как только он немного отъехал, к нему сзади подъехал автомобиль сопровождения, если не ошибаюсь, темно-синий Volkswagen. Но обычно Сечин садится на заднее сидение своей машины, причем в отличие от всех чиновников он садится не справа, а слева, то есть позади водителя. Это наиболее безопасное место. Я однажды спросил у него, почему он так делает. Он ответил, что это привычка с прошлой работы», — рассказывает журналист.

Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что у спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после «дела ЮКОСа». Ему требуется охрана и сопровождение, чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров нефтяной компании, следует из слов собеседника Дождя. Из-за этого же, по его версии, и «мигалка». В 2008 году бывший президент ЮКОСа Михаил Ходороквский в интервью британской газете The Sunday Times действительно обвинял Сечина в организации обоих дел против его компании.

Главы всех остальных государственных компаний и корпораций не пользуются «мигалками», следует из ответов их пресс-служб на вопросы Дождя. Пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера сообщил, что тот пользовался спецсигналом до указа президента 2012 года, но после этого лишился привилегии. «Когда вышел указ, мы подчинились», — пояснил собеседник Дождя. В пресс-службах «Транснефти», Сбербанка, РЖД и «Ростеха» также заверили Дождь, что их руководители и сотрудники не ездят на машинах с «мигалками».

Михаил Рубин, Маргарита Лютова, Ольга Гладышева

Фото на обложке: предполагаемый автомобиль Игоря Сечина / инстаграм @akashevarova