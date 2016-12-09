Сечин продолжил ездить с «мигалкой» вопреки указу Путина
Глава «Роснефти» Игорь Сечин —единственный среди руководителей государственных компаний и корпораций пользуется «мигалкой», выяснил Дождь. Но в перечне ведомств, которым положена«мигалка», госкомпании нет. Сечин находится под охраной ФСО после «дела ЮКОСа», объясняет федеральный чиновник.
О том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин пользуется спецсигналом (так называемая «мигалка») при езде на автомобиле, Дождю рассказали два собеседника в окружении главы госкомпании и подтвердил федеральный чиновник. В конце прошлого года фотография его автомобиля со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем инстаграме кадр с Mercedes на фоне кремлевской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.
«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил на вопрос Дождя, почему Сечин получил «мигалку», пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, предоставлял ли Владимир Путин спецсигнал главе госкомпании.
До 2012 года Сечин передвигался на автомобиле со спецсигналом как вице-премьер. Дождю не удалось обнаружить какой-либо указ президента, который бы предоставил руководителю «Роснефти» право пользоваться «мигалкой». Все ведомства, сотрудники которых могут пользоваться «мигалкой», перечислены в указе президента «Об упорядочении использования спецсигналов», который он подписал в мае 2012 года. Согласно тексту документа, например, правительству положены 32 «мигалки», администрации президента — 22, ФСБ — 207. «Роснефти» и других государственных компаний в указе нет.
Сечин может передвигаться на автомобиле, который ему предоставила не его компания, а стороннее ведомство, имеющее право на «мигалку», — Федеральная служба охраны, сказали Дождю два федеральных чиновника. Такие решения не оформляются публичными указами, уточнил один из собеседников. «Мы не имеем к этому отношения», — сказали Дождю в пресс-службе ФСО и адресовали по всем вопросам в «Роснефть».
Традиционно на автомобилях ФСО устанавливаются номера с серией ЕКХ, отмечает федеральный чиновник. У предполагаемого автомобиля главы «Роснефти» именно такая серия. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, Е939КХ77.
Кремлевский корреспондент Life Александр Юнашев рассказал Дождю, что также неоднократно видел, как Сечин садится в автомобиль именно с этим номером. Причем, по его словам, за главой Роснефти ездит и машина сопровождения. «Один раз он сел за руль сам, а как только он немного отъехал, к нему сзади подъехал автомобиль сопровождения, если не ошибаюсь, темно-синий Volkswagen. Но обычно Сечин садится на заднее сидение своей машины, причем в отличие от всех чиновников он садится не справа, а слева, то есть позади водителя. Это наиболее безопасное место. Я однажды спросил у него, почему он так делает. Он ответил, что это привычка с прошлой работы», — рассказывает журналист.
Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что у спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после «дела ЮКОСа». Ему требуется охрана и сопровождение, чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров нефтяной компании, следует из слов собеседника Дождя. Из-за этого же, по его версии, и «мигалка». В 2008 году бывший президент ЮКОСа Михаил Ходороквский в интервью британской газете The Sunday Times действительно обвинял Сечина в организации обоих дел против его компании.
Главы всех остальных государственных компаний и корпораций не пользуются «мигалками», следует из ответов их пресс-служб на вопросы Дождя. Пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера сообщил, что тот пользовался спецсигналом до указа президента 2012 года, но после этого лишился привилегии. «Когда вышел указ, мы подчинились», — пояснил собеседник Дождя. В пресс-службах «Транснефти», Сбербанка, РЖД и «Ростеха» также заверили Дождь, что их руководители и сотрудники не ездят на машинах с «мигалками».
Михаил Рубин, Маргарита Лютова, Ольга Гладышева
Фото на обложке: предполагаемый автомобиль Игоря Сечина / инстаграм @akashevarova