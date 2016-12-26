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В Москве нашли мертвым бывшего главу секретариата Сечина

Новости
18:10, 26 декабря
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Начальник управления «Роснефти» Олег Еровинкин был найден мертвым в Москве. Об этом РБК и РИА Новости сообщили в пресс-службе компании. Евровинкин с 2008 по 2012 год возглавлял секретариат Игоря Сечина, который в то время занимал пост вице-премьера. 

Алексей Абанин / Дождь

«Олег Еровинкин ехал в машине, по предварительным данным, он скончался от сердечного приступа», — сказали РБК в пресс-службе «Роснефти». При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что топ-менеджер умер «внезапной ненасильственной смертью».

Ранее о смерти Еровинкина сообщило издание Life со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, экспертизу по причинам его смерти будут проводить сотрудники ФСБ. 

Знакомый Еровинкина рассказал РБК, что в «Роснефти» он отвечал за секретные документы, их получение и пересылку. «Он готовил личные декларации Игоря Сечина», — сообщил собеседник РБК. 

Олег Еровинкин возглавлял секретариант Игоря Сечина с 2008 по 2012 год, когда Сечин был вице-премьером и курировал топливно-энергетический комплекс. В мае 2012 года Еровинкин вместе с Сечиным перешел в «Роснефть». Он стал исполняющим обязанности руководителя аппарата главы компании. По данным РБК, в 2015 году он возглавлял один из департаментов по нормативной работе компании. Представитель «Роснефти» сообщил, что Еровинкин работал начальником одного из управлений, но не уточнил его конкретную должность. 

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