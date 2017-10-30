Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР

По данным издания, в 8:15 по местному времени (15:15 по мск) Манафорт вошел в здание ФБР вместе со своим адвокатом, чтобы сдаться властям. Это произошло после того, как источник The New York Times сообщил, что ему предъявлены обвинения в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы.

Как пишет газета, обвинения также предъявлены бывшему бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу. С чем связаны обвинения, не уточняется.

Манафорт был под следствием по делу о нарушении федерального налогового законодательства, отмывании денег и ненадлежащем раскрытии данных об иностранном лоббировании. Имя Гейтса фигурирует в документах компаний, созданных на Кипре фирмой Манафорта. Как выяснила газета, через эти компании проводились платежи от политиков и бизнесменов в Восточной Европе.

Ранее 30 октября BuzzFeed узнал, что ФБР проверяет несколько связанных с Манафортом денежных переводов на сумму около 3 миллионов долларов, сделанных в 2012-2013 годах. Эти деньги приходили с Кипра и Карибских островов в компании в США. Перед этим источник CNN сообщил, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне одобрило предъявление спецпрокурором Робертом Мюллером первых официальных обвинений в рамках расследования о предполагаемом «российском вмешательстве» в президентские выборы в США. Отмечалось, что первые задержания намечены на 30 октября.

В сентябре стало известно, что до и после выборов президента США Манафорта прослушивали в рамках расследования дела о работе нескольких американских консалтинговых фирм на правящую партию Украины. Дело завели в 2014 году, но закрыли в 2016 из-за отсутствия доказательств. Позднее команду Трампа заподозрили в связях с Россией, из-за чего ФБР получила новый ордер на прослушку Манафорта, предполагали источники CNN.