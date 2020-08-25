Счетная палата обнаружила пенсионные выплаты умершим на сотни миллионов рублей

Счетная палата в ходе аудита за 2017-2019 годы обнаружила, что Пенсионный фонд России выплатил пенсии умершим людям на сотни миллионов рублей. Только в двух территориальных органах ПФР общая сумма нарушений составила 377,035 миллиона рублей. Отчет опубликован на сайте Счетной палаты.

Эти переплаты можно взыскать только через суд, или же родственники умершего пенсионеры должны добровольно их возместить.

По мнению аудиторов, основная проблема заключается в том, что в базах данных ЗАГС, налоговой службы и Пенсионного фонда может храниться разная информация о фамилии, актуальных паспортных данных и месте жительства.

На 1 марта в Пенсионном фонде были данные о смерти 11,7 тысячи пенсионеров, которые фонд не может идентифицировать.