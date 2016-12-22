Сборные Чехии и Великобритании объявили о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза заявил, что сборная страны решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за допингового скандала, пишет Zurnal24.

«Я не думаю, что соревнования состоятся. По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились», — сказал Хамза.

Британская сборная по биатлону сообщила на своем сайте, что тоже не будет принимать участие в соревнованиях в Тюмени. В сообщении отмечается, что сборная Норвегии также рассматривает возможность бойкота.

В середине декабря Всемирное антидопингового агентство отправило Международному союзу биатлонистов список, в котором перечислен 31 заподозренный в употреблении допинга российский биатлонист.

Ранее сборные Латвии и Южной Кореи отказались от участия в чемпионате мира по бобслею и скелетону в Сочи. В итоге Международной федерации бобслея и скелетона перенесла соревнования в немецкий город Кенигзее.