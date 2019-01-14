Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процентных пунктов, передает РИА Новости. Причиной повышения в банке назвали необходимость адаптироваться к рыночным условиям.

Для кредитов с первоначальным взносом 20% и более повышение составит один процентный пункт. На 1,2 процентного пункта повысятся ставки по ипотеке с первоначальным взносом менее 20%. Ставки повысятся как на вторичное жилье, так и на новостройки.

В пресс-службе Сберанка уточнили, что ставки поднимутся по всем ипотечным кредитам, кроме программ «Военная ипотека» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

В прошлый раз Сбербанк повысил ставки по ипотеке в октябре. Повышение составило 0,4-0,6 процентных пунктов. На сайте банка указано, что при покупке в ипотеку квартиры в новостройке ставка составит от 8,5%, при покупке готового жилья — от 10,2%.