Сбербанк и Mail.ru Group выкупят контроль над «Кухней на районе»

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка «О2О» выкупит контроль над сервисом доставки готовой еды «Кухня на районе». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Дождя.

Фото: «Кухня на районе» / «ВКонтакте»

«О2О» получит 84,7% сервиса, остальная часть останется у владельцев.

Заказать обед у «Кухни на районе» уже можно через Delivery Club. Сервис встроят в системы Mail.ru Group и Сбербанка, и будущем в нем можно будет авторизоваться через VK Connect или Сбербанк ID.

«Кухня на районе» появилась в 2017 году. У сервиса 34 кухни в Москве, к концу 2020 года основатели планируют работать почти во всех районах Москвы. Ежедневно сервис выполняет больше 20 тысяч заказов.