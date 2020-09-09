Сбербанк и Mail.ru Group выкупят контроль над «Кухней на районе»
Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка «О2О» выкупит контроль над сервисом доставки готовой еды «Кухня на районе». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Дождя.
«О2О» получит 84,7% сервиса, остальная часть останется у владельцев.
Заказать обед у «Кухни на районе» уже можно через Delivery Club. Сервис встроят в системы Mail.ru Group и Сбербанка, и будущем в нем можно будет авторизоваться через VK Connect или Сбербанк ID.
«Кухня на районе» появилась в 2017 году. У сервиса 34 кухни в Москве, к концу 2020 года основатели планируют работать почти во всех районах Москвы. Ежедневно сервис выполняет больше 20 тысяч заказов.
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