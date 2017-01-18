«Коммерсантъ» рассказал о совместном проекте Сбербанка и Alibaba

Сбербанк и китайская Alibaba Group создадут совместный проект в сфере онлайн-торговли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Чиновники правительства совместно с Центробанком и администрацией президента «близки к завершению» процесса согласования условий, на основании которых Сбербанк сможет создать с китайской Alibaba Group совместный проект. Источник издания рассказал, что его надеются создать во второй половине 2017 года.

Совещания по вопросу проходили в декабре и январе, рассказал собеседник Ъ, близкий к правительству. По его словам, было решено создать проект как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%. При этом организации запретят работать в сфере финансовых услуг — этим будет заниматься сам Сбербанк.

Главный вклад в проект со стороны Сбербанка — инвестиции, а также технологии в сфере маркетинга и логистики. Предполагается, что Alibaba Group внесет в проект свой бизнес по торговле в странах СНГ и в России.

«Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран», — утверждает источник «Коммерсанта».

В ноябре прошлого года Сбербанк выступал с инициативой открыть в России «национальную экосистему» — сеть компаний, которые были созданы на базе одной технологической платформы и которые пользуются ее функциями для взаимодействия с клиентами. В качестве примера такой «экосистемы» Сбербанк приводил американские Amazon, Google, Facebook и китайскую Alibaba Group. Объем экономики российского аналога такой экосистемы эксперты Сбербанка оценивали в 65 триллионов рублей.