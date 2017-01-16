Сбербанк временно перестал выдавать льготные кредиты на учебу

Российские студенты лишились возможности взять кредит на образовательные цели с государственной поддержкой. Это произошло после того, как Сбербанк — единственный банк, выдававший такие кредиты — объявил о временной приостановке выдачи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В банке объяснили, что приостановка выдачи таких кредитов связана «с оптимизацией программы поддержки кредитования министерством образования и науки». Отмечается, что «сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты».

В свою очередь в Минобрнауки заявили, что оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования. Однако новые правила требуют внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы: без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита, уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что надеются завершить внесение изменений до «пика обращений», то есть до начала приемной кампании 2017 года.

Согласно закону «Об образовании», каждый студент имеет право на получение образовательного кредита с господдержкой. Для этого университет должен заключить соглашение с банком и Минобранауки.

Банки могут выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет. Ставка по такому кредиту составляет 7,5%. В программе помимо Сбербанка участвовал и Росинтербанк, но в сентябре 2016 года у него была отозвана лицензия.