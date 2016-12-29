Сбербанк принял решение списать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154

Долги и кредиты в Сбербанке погибших при крушении Ту-154 будут списаны. Такое решение принял банк. Об этом министр транспорта России Максим Соколов объявил на пресс-конференции, посвященной первым итогам работы правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Он также добавил, что страховые выплаты семьям погибших в авиакатастрофе уже начались. По словам Соколова, некоторые отделения банков будут работать в праздничные дни, чтобы обеспечить своевременную выплату компенсаций. Соколов подчеркнул, что после пресс-конференции встретится с руководством других банков, в которых у погибших были кредиты, и донесет их решение до родственников жертв авиакатастрофы.

В настоящее время специалисты работают над расшифровкой бортовых самописцев. Это поможет установить причину авиакатастрофы. Основными версиями, по информации ФСБ, являются ошибка пилотирования, попадание в двигатель постороннего предмета, некачественное топливо и техническая неисправность самолета. В Минтрансе сообщали о двух приоритетных версия причины крушения — ошибка пилота и неисправность самолета.

Авиакатастрофа Ту-154 в Черном море произошла 25 декабря. На борту военно-транспортного самолета находились 92 человека, среди них артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, госслужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

За время поисковой операции спасатели нашли и подняли на поверхность 19 тел погибших, из них 17 уже направили на опознание в Москву. Также было обнаружено множество фрагментов тел погибших пассажиров самолета.