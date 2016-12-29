Прямой эфир
60,21
63,00
56,98
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Комиссия по крушению Ту-154 отчиталась о первых итогах расследования
Минобороны сообщило об указывающей на «особую ситуацию» фразе в радиообмене с Ту-154
Reuters узнало подробности новых санкций США против России
Клименко допустил отключение России от «мирового интернета»

Сбербанк принял решение списать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154

Новости
12:59, 29 декабря
719
1
Поделиться

Долги и кредиты в Сбербанке погибших при крушении Ту-154 будут списаны. Такое решение принял банк. Об этом министр транспорта России Максим Соколов объявил на пресс-конференции, посвященной первым итогам работы правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Он также добавил, что страховые выплаты семьям погибших в авиакатастрофе уже начались. По словам Соколова, некоторые отделения банков будут работать в праздничные дни, чтобы обеспечить своевременную выплату компенсаций. Соколов подчеркнул, что после пресс-конференции встретится с руководством других банков, в которых у погибших были кредиты, и донесет их решение до родственников жертв авиакатастрофы.

В настоящее время специалисты работают над расшифровкой бортовых самописцев. Это поможет установить причину авиакатастрофы. Основными версиями, по информации ФСБ, являются ошибка пилотирования, попадание в двигатель постороннего предмета, некачественное топливо и техническая неисправность самолета. В Минтрансе сообщали о двух приоритетных версия причины крушения — ошибка пилота и неисправность самолета.

Крушение Ту-154: как версия с закрылками все объясняет. Комментирует авиационный эксперт Вадим Лукашевич

Авиакатастрофа Ту-154 в Черном море произошла 25 декабря. На борту военно-транспортного самолета находились 92 человека, среди них артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, госслужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

За время поисковой операции спасатели нашли и подняли на поверхность 19 тел погибших, из них 17 уже направили на опознание в Москву. Также было обнаружено множество фрагментов тел погибших пассажиров самолета.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2