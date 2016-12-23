Новости
18:20
Мединский назвал передачу «скифского золота» Украине похищением
16:55
В Архангельске рядом с СИЗО открыли памятник Сталину
16:20
Марин Ле Пен впервые оказалась в списке самых популярных людей Франции
15:30
В Благовещенске начали строительство моста через реку Амур в Китай
13:49
Детский омбудсмен заявила о необходимости создать в России реестр педофилов
13:03
НАК рассказал о ликвидации главы «шамильской» банды в Дагестане
12:36
В бывшей военной части в Башкирии произошел взрыв
12:23
Более 13 тысяч жителей Кубани остались без электричества
Из ТЦ «Савеловский» в Москве эвакуировали около тысячи человек из-за звонка о бомбе
Около тысячи человек эвакуировали из московского торгового центра «Савеловский» из-за угрозы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Торговый центр эвакуировали после анонимного звонка о заложенной в здании бомбе.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что экстренные службы Москвы проверяют торговый центр.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.