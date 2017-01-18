В Раде потребуют проверить слова Савченко о «сдаче» Крыма на предмет госизмены

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обратится в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Надежды Савченко о Крыме на предмет госизмены. Об этом заявил председатель комитета Сергей Пашинский на заседании 18 января, передает «112 Украина» .

На заседании в Раде депутат Иван Винник заявил, что высказывания Савченко о Крыме являются госизменой. В свою очередь, Служба безопасности Украины также пообещала проверить эти заявления. Кроме того, ведомство назвало незаконным публикацию Савченко списка украинских военнопленных с указанием их личных данных.

«Та информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться в ГПУ, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, заявлениям представителей СБУ. И у нас есть действующее законодательство, пусть оно идет в рамках действующего законодательства», — сказал Пашинский.

Сама Савченко заявила, что не нарушала законодательство Украины, выступая на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, передает агенство УНН.

«Закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе, включая государственную измену», — сказала Савченко.

Накануне Савченко в интервью «112 Украина» заявила, что «сдача» Крыма является единственным способом мирного возвращения контроля над территориями на юго-востоке Украины. «Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим», — заявила Савченко, добавив, что нельзя «сделать Донбасс очередным Приднестровьем».

В Кремле, комментируя это заявление, отметили, что вопрос статуса и положения российских регионов «не дискуссионный и не оспоримый». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Киев сам «отказывается» от Донбасса. Об этом, по его словам, говорят связанные с выплатой социальных обязательств и пенсий проблемы. Песков при этом заверил, что Москва стремится повлиять на руководство самопровозглашенных республик.