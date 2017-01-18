Савченко предложила «сдать» Крым в обмен на Донбасс

Народный депутат Украины Надежда Савченко предложила вернуть Донбасс путем «сдачи» Крыма России. По ее словам, это единственный «мирный» способ возвращения контроля над территориями на юго-востоке Украины. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», — сказала Савченко. Она добавила, что не видит другого мирного пути освобождения Донбасса.

Ранее замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в случае сохранения антироссийских санкций Украина сможет вернуть себе «оккупированные» территории ненасильственным путем осенью 2017 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума. По официальным данным, за присоединение к России проголосовали более 90% жителей полуострова. Украина и ООН не признают итоги этого голосования.