«Саратовские авиалинии» возобновили продажу билетов. Накануне компания объявила о прекращении работы

Авиакомпания «Саратовские авиалинии», которая 17 мая объявила о прекращении работы с 31 мая, решила возобновить продажи билетов на внутренние авиарейсы. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«АО „Саратовские авиалинии“ продолжает свою деятельность и гарантирует обеспечение безопасности и комфорта пассажиров на любых рейсах, осуществляемых нашей авиакомпанией», — заверила компания.

Билеты на ее рейсы можно купить через сайт и через агентства.

Росавиация рассматривает заявку авиакомпаний о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта и должна принять решение не позднее 27 мая, отметили «Саратовские авиалинии».

Накануне, 17 мая, авиакомпания сообщила, что получила письмо из Росавиации о приостановке продаж билетов с 30 мая. Перевозчик расценил это письмо как «введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая». «Саратовские авиалинии» сообщили, что в связи с этим их руководство решило остановить деятельность авиакомпании с 31 мая, а с 18 июля начнет увольнять сотрудников, которых сейчас 1200. Также перевозчик предупредил, что у него не будет денег для поддержания работы единственного аэропорта в Саратовской области и предприятие придется закрыть.

«Со своей стороны авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации. Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель», — заявила компания 17 мая.

«Саратовские авиалинии» назвали не соответствующим действительности заявление советника руководителя Росавиции Сергея Извольского о том, что перевозчик не устранил все недочеты, выявленные в ходе проверок. С этой позицией Росавиации компания связала письмо с требованием не продавать билеты после 30 мая.

11 февраля в Подмосковье разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», погиб 71 человек. В середине марта Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148 и полеты «Саратовских авиалиний». В начале апреля стало известно, что Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить свою деятельность и что перевозчик 15 марта направил в Росавиацию письмо с просьбой снять ограничения сертификата эксплуатанта.