В ДТП под Саратовом погибли несколько сотрудников регионального правительства

В результате аварии под Саратовом погибли три человека, среди которых были сотрудники регионального министерства социального развития. Об этом сообщают агентство «Регион 64» и «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла недалеко от села Елшанка в Воскресенском районе области. Глава областной службы спасения Юрий Юрин рассказал «Региону 64» о том, что при аварии погибли три человека — две сотрудницы саратовского министерства соцразвития и водитель.

Источник «Интерфакса» сообщил, что все трое погибших в результате ДТП были сотрудниками министерства.

«Как утверждают очевидцы аварии, автомобиль „Шевроле“, двигавшийся по трассе, неожиданно стал „вилять“, изменил траекторию, затем съехал в кювет и там врезался в дерево», — рассказал собеседник агентства.

Официально информацию о личностях погибших не подтверждали. В разговоре с «Комсомольской правдой» Юрин сообщил, что погибшим было около 40-45 лет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.