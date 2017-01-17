Прямой эфир
59,42
63,62
55,44
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Ходорковский отберет новых политиков с помощью квеста «Вместо Путина»
Киев рассказал о документах с просьбой Януковича о вводе российских войск
Прокремлевские эксперты назвали основные угрозы команде Собянина перед выборами мэра
Александр Городницкий покинул пост вице-президента Русского ПЕН-центра

Deutsche Bank спрогнозировал ослабление антироссийских санкций США весной

Новости
21:47, 17 января
258
0
Поделиться

США могут ослабить санкции в отношении России в марте-апреле 2017 года. Вероятность такого сценария оценивается в 65%, говорится в аналитическом обзоре банком, поступившем в РБК. 

Аналитики выделяют несколько признаков скорой отмены ограничений: положительные отзывы о России со стороны избранного президента США Дональда Трампа, его потенциальная готовность отменить санкции и отсутствие доказательств вмешательства российских хакеров в американские выборы.

Выводы банка основаны на анализе высказываний Трампа, его помощницы Келлиэнн Конуэй, будущих госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы ЦРУ Майкла Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса, а также советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает ослабления экономических санкций США в отношении России в 2017 году. Такой вывод он сделал из слов Трампа в ходе его первой пресс-конференции. По мнению Костина, Европа тоже поменяет свое мнение об антироссийских санкциях. На прошлой неделе готовиться к отмене ограничительных мер призвал и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Трамп в январе сообщил о возможной отмене санкций в отношении России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном. Снятие ограничений также может быть связано с сокращением ядерных вооружений, добавил позже избранный президент.

Почему Трампу не выгодно отменять новые санкции против России? Рассказывает доцент МГИМО Михаил Троицкий

В ноябре на форуме ОНФ президент России Владимир Путин, комментируя слова одного из предпринимателей о пользе российского продуктового эмбарго, пообещал как можно дольше откладывать отмену контрсанкций. 

Антироссийские санкции были введены западными странами в связи с присоединением Крыма к России и военными действиями на юго-востоке Украины. В ответ российская сторона ограничила ввоз некоторых продуктов из стран Евросоюза, США, Канады и других государств. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2