Deutsche Bank спрогнозировал ослабление антироссийских санкций США весной

США могут ослабить санкции в отношении России в марте-апреле 2017 года. Вероятность такого сценария оценивается в 65%, говорится в аналитическом обзоре банком, поступившем в РБК.

Аналитики выделяют несколько признаков скорой отмены ограничений: положительные отзывы о России со стороны избранного президента США Дональда Трампа, его потенциальная готовность отменить санкции и отсутствие доказательств вмешательства российских хакеров в американские выборы.

Выводы банка основаны на анализе высказываний Трампа, его помощницы Келлиэнн Конуэй, будущих госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы ЦРУ Майкла Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса, а также советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает ослабления экономических санкций США в отношении России в 2017 году. Такой вывод он сделал из слов Трампа в ходе его первой пресс-конференции. По мнению Костина, Европа тоже поменяет свое мнение об антироссийских санкциях. На прошлой неделе готовиться к отмене ограничительных мер призвал и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Трамп в январе сообщил о возможной отмене санкций в отношении России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном. Снятие ограничений также может быть связано с сокращением ядерных вооружений, добавил позже избранный президент.

Почему Трампу не выгодно отменять новые санкции против России? Рассказывает доцент МГИМО Михаил Троицкий В ноябре на форуме ОНФ президент России Владимир Путин, комментируя слова одного из предпринимателей о пользе российского продуктового эмбарго, пообещал как можно дольше откладывать отмену контрсанкций.

Антироссийские санкции были введены западными странами в связи с присоединением Крыма к России и военными действиями на юго-востоке Украины. В ответ российская сторона ограничила ввоз некоторых продуктов из стран Евросоюза, США, Канады и других государств.