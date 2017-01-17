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Глава ВТБ назвал «вполне реальным» ослабление некоторых санкций до конца года

Новости
17:57, 17 января
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Глава ВТБ Андрей Костин ожидает ослабления экономических санкций США в отношении России в 2017 году. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает ТАСС.

«Я считаю, что обязательно будут послабления, по крайней мере, в течение этого года. Мне кажется, что это вполне реально», — сказал Костин. При этом он добавил, что чрезмерных ожиданий от действий новой администрации США быть не должно.

Костин пояснил, что намек на отмену санкций он увидел в словах избранного президента США Дональда Трампа в ходе его первой пресс-конференции. По мнению главы ВТБ, Евросоюз тоже поменяет свое мнение по поводу антироссийских санкций из-за снижения давления со стороны США.

Ранее Трамп заявил, что может отменить санкции, если Россия будет помогать США бороться с террористами или оказывать помощь в других сферах. Позже он добавил, что отмена санкций против России может быть связана с сокращением ядерных вооружений. 

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На прошлой неделе в ходе Гайдаровского форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов призвал правительство и бизнес готовиться к отмене ограничительных мер. «Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции», — сказал он.

В ноябре на форуме ОНФ президент России Владимир Путин, комментируя слова одного из предпринимателей о пользе российского продуктового эмбарго, пообещал тянуть как можно дольше» с отменой контрсанкций. 

Западные страны ввели санкции против России из-за присоединения Крыма, которое они посчитали незаконным, и военных действий на юго-востоке Украины. Российские власти в ответ ограничили ввоз некоторых продуктов из стран Евросоюза, США, Канады и других государств. 

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