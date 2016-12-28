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В Конгрессе предупредили о болезненных «лично для Путина» санкциях за хакерские атаки

В Конгрессе предупредили о болезненных «лично для Путина» санкциях за хакерские атаки

Новости
19:33, 28 декабря
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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США введут новые санкции против России, которые затронут в том числе лично президента Владимира Путина, в связи с атаками хакеров во время выборов американского президента, передает Reuters.

«Как ожидается, Конгресс будет расследовать вмешательство России в наши выборы и будут приняты санкции, которые больно ударят по России, особенно лично по Путину», — заявил Грэм.

По информации The Washington Post, о введении санкций может быть объявлено уже на этой неделе. Они будут включать в себя экономические меры и дипломатическое осуждение действий России.

В начале декабря власти США объявили о начале расследования хакерских атак. Тогда же выяснилось, что атакам подверглись не только Демократическая, но и Республиканская партия, а также Пентагон. По версии Вашингтона, с помощью хакеров Россия пыталась повлиять на ход американской предвыборной гонки.

Действующий президент США Барак Обама заявлял в интервью телеканалу CNN, что лично беседовал с Путиным о хакерских атаках в кулуарах саммита «Большой двадцатки» и потребовал, чтобы российский президент «прекратил» их, пригрозив «серьезными последствиями».

Кремль назвал «смешной чушью» сообщения о личной причастности Путина к вмешательству в президентские выборы в США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что «нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно».

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