Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Русский ПЕН-центр попросил Путина помиловать Олега Сенцова
«Интерфакс» узнал о переводе Лужкова из реанимации в обычную палату
Следователи узнали о планах ИГ устроить теракты в Великобритании
В Тунисе задержали племянника подозреваемого в совершении теракта в Берлине

МИД прокомментировал санкции США против 23 российских компаний

Новости
23:40, 23 декабря
11 057
5
Поделиться

Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал новые санкции, которые США ввели в отношении 23 российских компаний из-за ситуации на Украине, сообщает «Интерфакс».

«Подобного рода решения только консолидируют нас на платформе укрепления нашей обороноспособности, повышения возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса», — сказал Рябков.

В пятницу министерство торговли США внесло 23 российские организации в санкционный список в связи с ситуацией на Украине. Документ об этом опубликовали на сайте Федерального реестра США.

В список попали семь дочерних предприятий концерна «Алмаз-Антей»: завод «Красное знамя», Нижегородский научно-исследовательский институт (НИИ) радиотехники, Всероссийский НИИ радиоаппаратуры, Обуховский завод, НИИ измерительных приборов, Лианозовский электромеханический завод и уральское производственное предприятие «Вектор».

Рябков сказал, что санкции в отношении нескольких дочерних компаний «Алмаз-Антея» были ожидаемыми. Это не отразится на выполнении заказов, которые есть в портфеле «Алмаз-Антея», добавил он.

Среди других компаний, которые попали в санкционнный список, также оказались восемь дочерних предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии»: НИИ «Экран», НИИ авиационного оборудования, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, НПП «Квант», Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе, Рязанский инструментальный завод, «КБ Связь» и НПП «Элтом».

Ранее Минфин США ввел персональные санкции в отношении топ-менеджеров российского «Темпбанка», сирийских министров промышленности, коммуникаций и технологий, нефти финансов, транспорта, информации и глава Центрального банка Сирии. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2