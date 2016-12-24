МИД прокомментировал санкции США против 23 российских компаний

Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал новые санкции, которые США ввели в отношении 23 российских компаний из-за ситуации на Украине, сообщает « Интерфакс ».

«Подобного рода решения только консолидируют нас на платформе укрепления нашей обороноспособности, повышения возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса», — сказал Рябков.

В пятницу министерство торговли США внесло 23 российские организации в санкционный список в связи с ситуацией на Украине. Документ об этом опубликовали на сайте Федерального реестра США.

В список попали семь дочерних предприятий концерна «Алмаз-Антей»: завод «Красное знамя», Нижегородский научно-исследовательский институт (НИИ) радиотехники, Всероссийский НИИ радиоаппаратуры, Обуховский завод, НИИ измерительных приборов, Лианозовский электромеханический завод и уральское производственное предприятие «Вектор».

Рябков сказал, что санкции в отношении нескольких дочерних компаний «Алмаз-Антея» были ожидаемыми. Это не отразится на выполнении заказов, которые есть в портфеле «Алмаз-Антея», добавил он.

Среди других компаний, которые попали в санкционнный список, также оказались восемь дочерних предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии»: НИИ «Экран», НИИ авиационного оборудования, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, НПП «Квант», Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе, Рязанский инструментальный завод, «КБ Связь» и НПП «Элтом».

Ранее Минфин США ввел персональные санкции в отношении топ-менеджеров российского «Темпбанка», сирийских министров промышленности, коммуникаций и технологий, нефти финансов, транспорта, информации и глава Центрального банка Сирии.