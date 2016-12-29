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Украина ввела новые санкции против России из-за выборов в Госдуму в Крыму

Новости
20:02, 29 декабря
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц из России в связи с выборами в Госдуму в Крыму, сообщается на сайте ведомства. 

«В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Санкции введены против депутатов в Госдуму, избранных от Крыма и Севастополя, членов избирательных комиссий, крымских предприятий, которые были перерегистрированы по российскому законодательству. Санкции также введены в отношении сотрудников российских правоохранительных органов и судов, причастных к удерживанию украинских граждан в России.

СНБО применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и причастны, по мнению Киева, к «финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины».

Под санкции также попали подконтрольные России юридические лица, которые, по мнению украинской стороны, причастны к ведению войны в информационной сфере и киберпространстве.

В середине октября Украина продлила на год санкции в отношении лиц, которые попали в санкционный список от 16 сентября 2015 года. В этом списке числились 388 человек и 108 компаний.

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