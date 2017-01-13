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Шувалов призвал готовиться к «скорой» отмене санкций
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Шувалов призвал готовиться к «скорой» отмене санкций

Новости
14:04, 13 января
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Правительство и бизнес должны исходить из того, что санкции и введенные в ответ контрсанкции будут отменены. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Гайдаровском форуме, передает «Интерфакс».

 

Пресс-служба правительства

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — сказал Шувалов. 

По словам первого вице-премьера, продление контрсанкций, срок которых распространяется до 31 декабря 2017 года, будет зависеть от «политической повестки». Шувалов отметил, что возможное решение будет зависеть и от работы новой администрации президента в США, и от отношений США с Евросоюзом, и от их диалога с Россией.

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Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде —, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет — это политическая повестка», — констатировал первый вице-премьер.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин, выступая на Форуме действий ОНФ, пообещал «тянуть как можно дольше» с отменой контрсанкций. Так он ответил на просьбу одного из предпринимателей, которые заявил, что эмбарго на ввоз ряда продуктов из США, ЕС, Канады и некоторых других стран помогает развиваться российским производителем. 

Западные страны ввели санкции против России в связи с присоединением Крыма, которое они посчитали аннексией, и событиями на юго-востоке Украины. Москва, в свою очередь, в ответ ввела продуктовое эмбарго

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