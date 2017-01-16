Военный детский санаторий в Евпатории назвали в честь Доктора Лизы

Правительство России присвоило имя Елизаветы Глинки (Доктора Лизы) военному детскому клиническому санаторию в Евпатории. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее предложение было внесено Минобороны России.

«Подписанным распоряжением Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию присвоено имя председателя фонда „Справедливая помощь“, врача, спасшего десятки больных и раненых в зонах вооруженных конфликтов детей, Елизаветы Петровны Глинки», — говорится в сообщении.

Елизавета Глинка погибла при крушении направлявшегося в Сирию Ту-154 Минобороны над Черным морем в конце декабря. Всего в самолете находились 92 человека, среди которых также были члены ансамбля имени Александрова, журналисты, чиновники и военные.

Целью поездки Глинки в Сирию была доставка медикаментов в университетский госпиталь в Латакии.

В начале декабря она получила премию за правозащитную и благотворительную работу. На церемонии вручения она заявила о предстоящей поездке в Сирию. «Мы (добровольцы) никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми. Потому что война — это ад на Земле», — отметила она.