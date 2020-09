Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold2 со складным экраном. Он будет стоить 180 тысяч рублей

Устройство имеет два дисплея размером 6,2 и 7,6 дюймов. Скрытые шарниры позволяют раскрывать его и фиксировать под любым углом. Также пользователь может пользоваться телефоном, не раскрывая его на всю ширину.

Производитель утверждает, что зазоры в конструкции стали меньше, чем в смартфоне прошлого поколения. Специальные микрощетки должны предотвратить попадание в них пыли.

Experience hands-free flexibility.

Galaxy Z Fold2. Change the shape of the future.



