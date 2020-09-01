Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold2 со складным экраном. Он будет стоить 180 тысяч рублей

Компания Samsung представила следующее поколение смартфонов с гибким экраном Galaxy Z Fold2. В России он будет стоить почти 180 тысяч рублей.

Фото: Samsung Mobile SA

Устройство имеет два дисплея размером 6,2 и 7,6 дюймов. Скрытые шарниры позволяют раскрывать его и фиксировать под любым углом. Также пользователь может пользоваться телефоном, не раскрывая его на всю ширину.

Производитель утверждает, что зазоры в конструкции стали меньше, чем в смартфоне прошлого поколения. Специальные микрощетки должны предотвратить попадание в них пыли.

Experience hands-free flexibility.

Galaxy Z Fold2. Change the shape of the future.



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Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАЧ, которого, по утверждениям производителей, должно хватать для работы в течение всего дня, и памятью объемом 256 гигабайт. Вес устройства — 282 грамма.

Пользователь может работать одновременно в нескольких приложениях и открывать сразу несколько файлов в одном приложении и перетаскивать текст, изображения и документы из одного окна в другое.

Оба дисплея оснащены 10-мегапиксельными селфи-камерами, а основной дисплей — 12-мегапиксельной тройной камерой с функцией двойной оптической стабилизации изображения. Функция автоматического кадрирования позволяет записывать видео без помощи рук и удерживать объект в фокусе, даже когда он находится в динамике.

Смартфон появится в продаже в России 18 сентября, он будет стоить 179 990 рублей.