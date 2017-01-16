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Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест вице-президента Samsung

Новости
11:28, 16 января
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Спецкомиссия прокуратуры Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает агентство «Ренхап». Его подозревают в даче взятки, присвоении средств и даче ложных показаний.

Расследование в отношении Ли Чжэ Ена связано с делом, фигурантом которого также является президент страны Пак Кын Хе, которой грозит импичмент.

Ли Чжэ Ен — сын председателя концерна Samsung Ли Гонхи и фактически глава корпорации. По версии следствия, он дал взятку в размере 43 миллиардов вон (около 36 миллионов долларов) подруге президента Цой (Чхве) Сун Силь. В обмен она способствовала тому, что государственный пенсионный фонд поддержал слияние двух компаний-подрядчиков Samsung, отмечает агентство.

Кроме того, Samsung Group перечислила 17 миллионов долларов двум некоммерческим фондам, которые также связывают с Сун Силь. Эти деньги прокуроры также рассматривают как взятку.

Ли Чжэ Ен ранее отвергал все обвинения.

В начале декабря 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе. Пак Кын Хе подозревают в причастности к коррупционной схеме, по которой ее знакомая — одна из религиозных деятелей Цой Сун Силь — фактически получила часть полномочий президента. Сун Силь подозревают в организации схемы работы НКО, по которой организации получали десятки миллионов долларов в качестве пожертвований. 

После появления сообщений о коррупции в стране прошли несколько многотысячных митингов. Активисты потребовали отправить президента в отставку. Претензии к Пак Кын Хе были связаны в том числе с нарушением конституции — передаче посторонним людям функций государственного управления.

Ранее прокуратура предъявила Сун Силь обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями. Фигурантами по этому делу также проходят двое бывших сотрудников администрации президента.

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