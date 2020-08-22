Самолет с Алексеем Навальным приземлился в Берлине

Самолет из Омска, на борту которого находится политик Алексей Навальный, приземлился в берлинском аэропорту Тегель. Это следует из данных сайта FlightRadar24.

Фото: Евгений Фельдман / фотопроект «Это Навальный»

Навального планируют госпитализировать в клинику «Шарите».

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

В организации Cinema for Peace Foundation, которая организовывала перевозку Навального, заявили, что состояние политика стабильное после приземления в Берлине, передает AFP.

Навального увезли из омской больницы скорой помощи №1 утром 22 августа. Его погрузили в реанимобиль и доставили в омский аэропорт к самолету Bombardier Challenger 604. Вместе с ним на борту была его жена Юлия Навальная.

Оппозиционер был госпитализирован утром 20 августа после потери сознания в самолете. С тех пор он находится в коме. Соратники Навального утверждают, что его могли отравить. Врачи омской клиники назвали диагнозом политика нарушение обмена веществ.