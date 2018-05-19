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Самолет «Победы» вернулся во «Внуково» из-за отказа двигателя в воздухе
Самолет авиакомпании «Победа» «Боинг-737» совершил экстренную посадку в аэропорту «Внуково» после отказа двигателя в воздухе над Воронежем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Лайнер, направлявшийся в Астрахань, приземлился во «Внуково» на одном работающем двигателе. На борту находились 170 пассажиров, никто не пострадал.
Ранее представитель авиакомпании рассказал РИА Новости, что у самолета произошел отказ правового двигателя, в результате экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Согласно информации сайта Flightradar24, самолет развернулся в небе над Волгоградской областью.
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