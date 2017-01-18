Рейс «ВИМ-Авиа» вернулся в аэропорт Благовещенска из-за сигнала о неполадках

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа», вылетевший из Благовещенска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика о технических неполадках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника директора благовещенского аэропорта Евгения Червякова.

«Борт вылетел в 10:00 по амурскому времени (4:00 мск), вернулся спустя примерно минут сорок. Насколько мне известно, сработал один из датчиков. При посадке никаких проблем не возникло», — сообщил агентству «Интерфакс» помощник директора аэропорта Благовещенск Евгений Червяков.

В субботу, 14 января, в Благовещенске экстренно приземлился рейс авиакомпании «Икар», направлявшийся в Таиланд. Причиной посадки назвали проблему с системой регулирования давления. Пассажиры рейса улетели на следующий день на резервном самолете.