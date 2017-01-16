В Киргизии разбился грузовой Boeing-747.Видео с места крушения
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На YouTube появилось видео с места крушения грузового самолета Boeing-747 под Бишкеком.
Разбившийся лайнер принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. Он потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в 04:31 (мск). Самолет направлялся из Гонконга в Стамбул, а в Бишкеке планировал сесть для дозаправки. По последним данным, погибли более 30 человек. Большинство погибших — жители поселка Дача-Суу, на который упал самолет.
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