В Киргизии разбился грузовой Boeing-747.

На YouTube появилось видео с места крушения грузового самолета Boeing-747 под Бишкеком.

Разбившийся лайнер принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. Он потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в 04:31 (мск). Самолет направлялся из Гонконга в Стамбул, а в Бишкеке планировал сесть для дозаправки. По последним данным, погибли более 30 человек. Большинство погибших — жители поселка Дача-Суу, на который упал самолет.