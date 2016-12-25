Вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с радаров

Вылетевший из Сочи самолет Ту-154, на борту которого находились 83 пассажира и 8 членов экипажа, пропал с радаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в 05:40 вскоре после вылета.

На борту самолета находятся военнослужащие, девять журналистов и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено об исчезновении самолета. «Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», — сказал Песков.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что самолет выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска. По информации собеседника агентства, лайнер, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края.

В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность лайнера и ошибка в пилотировании, рассказал источник РИА Новости.

По информации «Интерфакса», самолет мог упасть в Черное море недалеко от Сочи.