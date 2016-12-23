Захватчики ливийского самолета объявили о создании каддафистской партии

Захватчики ливийского самолета собираются организовать новою каддафитскую партию и таким образом заявили о ней, сообщили они телеканалу Libya Channel.

Телеканал также передает, что захватчики покинули самолет вместе с оставшимися четырьмя членами экипажа. В твиттере канала появилось фото, на котором один из угонщиков держит в руках флаг, использовавшийся при режиме Каддафи.

The two hijackers and four airline crew members who had remained on board leave the #Afriqiyah aircraft pic.twitter.com/i88G4BMtBw — Libyaschannel EN (@LibyaschannelEN) 23 декабря 2016 г.

Ранее пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, следовавший по маршруту Себха — Триполи, был захвачен угонщиками. На его борту находились 118 человек. Лайнер приземлился на Мальте, угонщики отпустили всех пассажиров и часть экипажа.

Муаммар Каддафи руководил Ливией с 1969 года. В 2010 году в стране началась гражданская война. В 2011 году Каддафи был взят в плен повстанцами и убит.