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Захватчики ливийского самолета объявили о создании каддафистской партии

Новости
18:28, 23 декабря
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Захватчики ливийского самолета собираются организовать новою каддафитскую партию и таким образом заявили о ней, сообщили они телеканалу Libya Channel.        

Телеканал также передает, что захватчики покинули самолет вместе с оставшимися четырьмя членами экипажа. В твиттере канала появилось фото, на котором один из угонщиков держит в руках флаг, использовавшийся при режиме Каддафи.

Ранее пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, следовавший по маршруту Себха — Триполи, был захвачен угонщиками. На его борту находились 118 человек. Лайнер приземлился на Мальте, угонщики отпустили всех пассажиров и часть экипажа.

Муаммар Каддафи руководил Ливией с 1969 года. В 2010 году в стране началась гражданская война. В 2011 году Каддафи был взят в плен повстанцами и убит.

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