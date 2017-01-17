Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка

Саманта Пауэр заявила в своей последней речи на посту постпреда США при ООН, что Россия своей агрессией подрывает основы мирового порядка, передает Reuters.

Примерами деструктивных действий России она назвала «интервенцию» на Украину, поддержку правительства Сирии в гражданской войне и попытку повлиять на выборы президента США.

«Действия России не позволяют выстроить новый мировой порядок. Они подрывают уже существующий», — заключила Пауэр.

Она также призвала поддерживать антироссийские санкции и Североатлантический альянс, с критикой которых выступил ранее избранный президент США Дональд Трамп.

В январе Трамп заявил, что готов отменить санкции в отношении России при условии ее сотрудничества с Вашингтоном. При этом новый президент не намерен снимать ограничения в течение некоторого времени после инаугурации. Позже он добавил, что отмена санкций может быть связана с договоренностью о сокращении ядерных вооружений.

Пауэр покинет свой пост в ООН 20 января в связи с приходом новой администрации США.