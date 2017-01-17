Прямой эфир
59,40
63,60
55,53
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Ходорковский отберет новых политиков с помощью квеста «Вместо Путина»
Киев рассказал о документах с просьбой Януковича о вводе российских войск
Прокремлевские эксперты назвали основные угрозы команде Собянина перед выборами мэра
Александр Городницкий покинул пост вице-президента Русского ПЕН-центра

Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка

Новости
23:24, 17 января
794
0
Поделиться

Саманта Пауэр заявила в своей последней речи на посту постпреда США при ООН, что Россия своей агрессией подрывает основы мирового порядка, передает Reuters.

Примерами деструктивных действий России она назвала «интервенцию» на Украину, поддержку правительства Сирии в гражданской войне и попытку повлиять на выборы президента США.

«Действия России не позволяют выстроить новый мировой порядок. Они подрывают уже существующий», — заключила Пауэр.

Она также призвала поддерживать антироссийские санкции и Североатлантический альянс, с критикой которых выступил ранее избранный президент США Дональд Трамп.

В январе Трамп заявил, что готов отменить санкции в отношении России при условии ее сотрудничества с Вашингтоном. При этом новый президент не намерен снимать ограничения в течение некоторого времени после инаугурации. Позже он добавил, что отмена санкций может быть связана с договоренностью о сокращении ядерных вооружений.

Пауэр покинет свой пост в ООН 20 января в связи с приходом новой администрации США.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2