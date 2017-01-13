В Сальвадоре зафиксировали первый день без убийств за год

В республике Эль-Сальвадор, государстве в Центральной Америке, зафиксировали день, когда не было совершено ни одного убийства. Об этом сообщает The Guardian.

Днем без убийств в Сальвадоре стало 11 января, сообщил глава полиции Сальвадора. Предыдущий такой день был зафиксирован в государстве годом ранее — 22 января 2015 года. Также убийств не совершалось в один день 2013 году и два дня в 2012 году.

Сальвадор — республика, в которой совершается больше всего убийств в мире, отмечает The Guardian. В стране 81,2 человека на 100 тысяч населения умирают насильственной смертью.

В 2015 году в Сальвадоре произошло 104 убийства на 100 тысяч человек. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых не ведутся военные действия. В 2016 году число убийств сократилось на 20% до 81,2 человек на 100 тысяч населения, однако уровень насилия в Сальвадоре по-прежнему остается самым высоким в мире.