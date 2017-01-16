Путин привязал зарплату главы Пенсионного фонда к зарплате сотрудников

Указ президента вступил в силу с начала 2017 года, однако был опубликован только 16 января.

В конце 2016 года Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил на заседании Госдумы, что средняя зарплата сотрудников фонда ниже средней по стране. «Она едва достигает 30 тысяч в среднем» ,— сказал он.

В августе прошлого года в Минтруда предложили установить главе Пенсионного фонда и руководителям других госфондов зарплату в 10 раз больше остальных сотрудников.

В августе прошлого года Минтруд предложил разрешить главе Пенсионного фонда и других госфондов зарабатывать в 10 раз больше своих подчиненных. Авторы инициативы объяснили такой большой разрыв «особой ролью» менеджеров.

В конце ноября 2016 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое установило предельное соотношение зарплат председателей фондов и других сотрудников в кратности 1 к 10