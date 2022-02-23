Сайты Верховной рады и правительства Украины перестали открываться

Сайты Верховной Рады, кабинета министров, министерства иностранных дел и других ведомств Украины перестали открываться.

Скриншот: Дождь

«РБК-Украина» пишет, что проблемы с доступом появились в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). К 17:00 мск сайты до сих пор не работают.

Кроме порталов Рады, правительства и МИД страны с перебоями работают сайты Министерства обороны и Службы безопасности Украины.

О попытке взлома аккаунтов членов своей семьи семьи и блокировании банковских карт также в фейсбуке сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он выложил скриншот с сообщением о попытке зайти в почту из российских Мытищ.

Обновлено, 18:16. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что примерно в 16:00 по местному времени началась «массовая DDoS-атака» на Украину.

Основатель организации Ukrainian Cyber Alliance в комментарии «РБК-Украина» Андрей Баранович предположил, что на сайты могла быть произведена DDoS-атака.

Накануне служба Госспецсвязи Украины предупредила о возможных новых атаках на украинские сайты, запланированных на 22 февраля.

В середине января на сайты государственных органов Украины, в том числе МИД и министерства образования, произошла масштабная кибератака. Через несколько часов доступ к ресурсам восстановили.

В СБУ обвинили в кибератаке связанные с российскими спецслужбами хакерские группы. В Госдепе США не связали ее напрямую с Россией, но отметили, что она была проведена «по проверенной временем российской схеме». В Кремле отрицали причастность России к атаке.

15 февраля произошел сбой в работе сайтов Минобороны и Вооруженных сил Украины, а также Приватбанка и Ощадбанка.