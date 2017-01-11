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В МГУ прокомментировали слова ректора о третьем месте вуза в общемировом рейтинге

Новости
21:18, 11 января
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В пресс-службе Московского государственного университета заявили, что критерий успешности выпускников самый важный в рейтинге вузов QS Graduate Employability Rankings. Таким образом в вузе прокомментировали слова ректора Виктора Садовничего на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что МГУ занял третье место в рейтинге по «востребованности выпускников».

Накануне на встрече с Путиным Садовничий заявил: «Такого никогда не было: третье место в мире, среди тысяч университетов мира Московский университет — третье место. Стэнфорд и Оксфорд впереди, а мы на третьем. Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было» (цитата по сайту Кремля). 

На сайте МГУ в сообщении о встрече ректора с президентом уточняется, что, по оценке QS Graduate Employability Ranking, МГУ стал третьим университетом в мире по показателю «успешность выпускников».

В общем рейтинге QS Graduate Employability Rankings МГУ находится на 108 месте, а на третьем — только по одному из пяти показателей — «alumni outcomes» («результаты выпускников»). Как отмечается на сайте рейтинга, для этого показателя были проанализированы жизненные пути 21 тысячи деятелей культуры, предпринимателей, бизнесменов, благотворителей и других успешных людей. По этому показателю МГУ уступил только Оксфордскому и Стэнфордскому университетам.

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По другим показателям МГУ не входит в первую десятку вузов. По критерию «репутация компаний-работодателей» университет занимает 59 место, а по показателям «сотрудничество с компаниями-работодателями», «взаимодействие компаний и вуза» и «уровень трудоустройства выпускников» не входит в первую сотню.

В пресс-службе МГУ Дождю заявили, что в новом рейтинге QS сделана попытка качественно измерить возможности вузов «готовить успешных, востребованных людей». Для этого был введен параметр «успешность выпускников» — как один из пяти основных показателей рейтинга, отметили в МГУ.

«И по этому показателю МГУ вышел на третью позицию в мире. Конечно, в различных рейтингах есть много других показателей (в том числе, в QS Graduate Employability Ranking входят четыре других параметра). Однако их важность не идет ни в какое сравнение в успешностью выпускников в последующей жизни. Университеты как раз и существуют для того, чтобы готовить востребованных людей», — заключили в пресс-службе.

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