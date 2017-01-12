Саакашвили обвинил Порошенко в коррупции и лжи

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во лжи и коррупции. Об этом он заявил в эфире телеканала «112».

Ранее Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту губернатора Одесской области и его команды. Президент Украины отметил, что власти региона не использовали более 300 миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог.

Президент Украины нагло врет. Потому что он прекрасно понимает, что то, что он говорит, это неправда. Не о тех деньгах идет речь, которые должны были поступать в бюджет, он говорит о тех деньгах, которые должны были ему в карман поступить», — сказал Саакашвили.

Он также назвал нового губернатора Одесской области Максима Степанова «очередным барыгой» и заявил, что «власть барыг банально торгует должностями».

В ноябре прошлого года Саакашвили заявил, что покидает пост губернатора Одесской области, так как Порошенко лично поддерживает коррупционные кланы в этом регионе. Позже Саакашвили сообщил о своем намерении создать новую политическую силу на Украине.

Порошенко объяснил отставку Саакашвили тем, что он решил сосредоточиться на «политической активности». Обвинения в коррупции президент Украины не комментировал.