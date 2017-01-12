Прямой эфир
59,42
63,07
56,10
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Кандидат на пост главы Пентагона призвал бороться с попытками Москвы разрушить НАТО
Кремль прокомментировал запрет на вещание Дождя на Украине
Власти Петербурга передадут РПЦ еще один собор
В Госдуме заявили о возможном сокращении финансирования Совета Европы

Саакашвили обвинил Порошенко в коррупции и лжи

Новости
22:08, 12 января
1 373
0
Поделиться

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во лжи и коррупции. Об этом он заявил в эфире телеканала «112». 

Ранее Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту губернатора Одесской области и его команды. Президент Украины отметил, что власти региона не использовали более 300 миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог.

Президент Украины нагло врет. Потому что он прекрасно понимает, что то, что он говорит, это неправда. Не о тех деньгах идет речь, которые должны были поступать в бюджет, он говорит о тех деньгах, которые должны были ему в карман поступить», — сказал Саакашвили.

Он также назвал нового губернатора Одесской области Максима Степанова «очередным барыгой» и заявил, что «власть барыг банально торгует должностями».

В ноябре прошлого года Саакашвили заявил, что покидает пост губернатора Одесской области, так как Порошенко лично поддерживает коррупционные кланы в этом регионе. Позже Саакашвили сообщил о своем намерении создать новую политическую силу на Украине.

Светлое украинское будущее Саакашвили. Как борьба с коррупцией вновь вознесет экс-президента Грузии

Порошенко объяснил отставку Саакашвили тем, что он решил сосредоточиться на «политической активности». Обвинения в коррупции президент Украины не комментировал. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2