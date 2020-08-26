С Навального взыскали 3,3 млн рублей издержек по иску комбината из расследования о поставках продуктов Росгвардии

Арбитражный суд Москвы взыскал 3 346 554 рублей с Алексея Навального в счет оплаты работы адвокатов по иску мясокомбината «Дружба народов», который фигурировал в его расследовании о поставках продуктов Росгвардии. Об этом сообщили юристы Фонда борьбы с коррупцией.

Интересы мясокомбината «Дружба народов» представляло адвокатское бюро «Падва и партнеры». По данным юристов ФБК, адвокаты оценили свою работу по апелляции в 484 тысячи 543 рубля.

При этом суду сообщили, что Навальный в больнице и не мог принять участие в заседании.

В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о закупках продуктов для Росгвардии по завышенным ценам. В нем фигурировал единственный поставщик ведомства — мясокомбинат «Дружба народов». Его представители требовали удалить расследование, суд удовлетворил их иск, однако Навальный отказался. За это его дважды оштрафовали.