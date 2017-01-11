В Подмосковье развернули ракетный комплекс С-400

В Московской области на боевое дежурство заступили боевые расчеты зенитного ракетного полка. Они приняли на вооружение новый полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Новая зенитная ракетная система С-400 „Триумф“ в декабре прибыла в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона „Капустин Яр“ в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя», — сообщили в Минобороны.

Полк будет нести боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района страны, отметили в ведомстве. Еще четыре таких же С-400, уточнили в Минобороны, поступят на вооружение ВКС России в течение 2017 года. Столько же комплексов поступило на службу в 2016 году.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» был принят на вооружение в 2007 году. Система предназначена для уничтожения вражеской авиации и крылатых и баллистических ракет. Также С-400 может использоваться для поражения целей, находящихся на земле. Дальность ее действия составляет порядка 400 километров.