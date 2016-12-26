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«Ведомости» узнали о смене гендиректора S7

Новости
08:53, 26 декабря
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В группе компаний S7 сменился генеральный директор. Об этом «Ведомостям» сообщили двое знакомых прежнего главы компании Владислава Филева.

По их словам, Филев покинул свой пост, чтобы заниматься околоавиационными проектами S7, в том числе развитием морского космодрома Sea Launch.

Как рассказал «Ведомостям» представитель компании, гендиректором S7 стал бывший заместитель Антон Еремин, а его первым заместителем — дочь прежнего главы компании Татьяна Филева. Ранее она занимала пост заместителя директора по маркетингу. По словам топ-менеджера компании, знакомого с Филевым, у него было желаний повысить дочь, не потеряв при этом ключевых сотрудников компании.

S7 Group — второй по величине в России авиаперевозчик, включается авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Помимо основного бизнеса по перевозке пассажиров, компания занимается продажей билетов, работой с аэропортами и маркетингом, а также организацией путешествий. В группу также входит компания, которая занимается запуском ракет космического назначения и выведением на орбиту космических объектов.

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